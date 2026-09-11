MLB: Willson Contreras calienta los motores en AA para volver con Medias Rojas

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

El inicialista venezolano Willson Contreras regresará a la acción con los Medias Rojas de Boston a mediados o a finales de este mes de septiembre. El jugador comenzará este viernes 10 de septiembre oficialmente su asignación de rehabilitación en las Ligas Menores en la filial Doble-A (Portland Sea Dogs), donde planea disputar al menos uno o dos encuentros para recuperar el ritmo competitivo antes de ser activado en el equipo grande.

Contreras fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 31 de agosto de 2026 debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo (corva). No fue un tirón repentino, sino una molestia persistente con la que estuvo jugando con dolor desde mediados de agosto.

El ahora inicialista ya realizó prácticas de bateo completas sobre el terreno en Fenway Park y corrió las bases sin inconvenientes, lo que dio luz verde a su asignación de liga menor.

Proyección para el resto

Al estar en la recta final de la temporada regular, el rol de Contreras estará enfocado en asegurar el pase definitivo a la postemporada. Boston se mantiene firme en los puestos del comodín de la Liga Americana. Las proyecciones estimadas para sus juegos restantes indican que tendrá alrededor de 11 juegos adicionales.

Se espera que sume cerca de 10 hits, 2 jonrones y 6 carreras impulsadas en unas 47 apariciones al plato, manteniendo un promedio de bateo que ronda los .249 en su regreso definitivo. El bate de Willson Contreras ha sido el motor ofensivo más consistente de los Medias Rojas en la temporada 2026.

Antes de lesionarse, Contreras registraba una campaña estelar bateando para .274, liderando al equipo con 26 jonrones (el máximo de su carrera) y 79 carreras empujadas. Además, ostenta un imponente OPS de .900. Boston, sin él, logró mitigar su ausencia con una racha de 6 triunfos y 2 derrotas.