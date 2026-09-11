MLB: La increíble racha de Edgardo Henríquez que lo apuntan como cerrador de los Dodgers

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Los Dodgers de Los Ángeles han encontrado en Edgardo Henríquez a uno de los brazos más dominantes de su bullpen en este tramo de la temporada. Luego de una presentación dominante durante la ronda regular, el relevista colecciona argumentos para quedarse con el puesto de cerrador de cara a los Playoffs en la actual edición de las Grandes Ligas.

El lanzador venezolano atraviesa una racha extraordinaria que ha comenzado a llamar la atención incluso de figuras de la talla de Tarik Skubal, quien no escatimó elogios al referirse al relevista de la novena angelina.

Henríquez ha respondido a la confianza de los Dodgers con actuaciones sobresalientes. En sus últimas 10 apariciones acumula 9.1 entradas de trabajo, permitiendo solamente dos imparables y ninguna carrera. Además, ha recetado 17 ponches y concedido apenas una base por bolas, números que reflejan el nivel de dominio que está mostrando cada vez que recibe la pelota.

Edgardo Henríquez apunta como cerrador de los Dodgers

El impacto del venezolano no se limita a las estadísticas. Skubal destacó precisamente la seguridad que transmite Henríquez cuando entra al encuentro y recordó la impresión que le causó verlo por primera vez en acción. El estelar lanzador describió al relevista como un jugador enorme y dominante, además de señalar que cuando entra después de otro pitcher genera una sensación de confianza en que el equipo puede terminar ganando el partido.

Con su velocidad, comando y capacidad para conseguir outs bajo presión, Henríquez se está ganando un lugar cada vez más importante dentro de los Dodgers mientras avanza la temporada. Su actual nivel también abre la interrogante de hasta dónde puede llegar si mantiene este ritmo en la recta final, pero por ahora el conjunto de Los Ángeles disfruta de contar con un relevista que está generando respeto entre sus propios compañeros y rivales.

Previo a la jornada de este viernes, el venezolano presenta récord de cuatro victorias y un revés, dos juegos salvados, WHIP de 0.96, 69 ponches y una efectividad de 2.62 en 59 presentaciones en el morrito en la vigente entrega de MLB.