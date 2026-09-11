MLB: Anthony Golpe regresó a lo grande al Yankee Stadium

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El regreso de Anthony Volpe al Yankee Stadium no pudo haber sido más cinematográfico. Tras un mes y medio fuera de actividad desde el pasado 1 de agosto, el infielder no solo reapareció en el lineup de los Bombarderos del Bronx, sino que lo hizo experimentando una nueva faceta defensiva como segunda base y firmando una actuación ofensiva para la historia de la franquicia.

La noche redonda quedó coronada en la séptima entrada con un batazo descomunal ante los lanzamientos del relevista de los Rockies de Colorado, Jimmy Herget. Con las bases llenas, Volpe conectó una recta de 91.2 millas por hora para mandar la pelota a 352 pies por el jardín izquierdo, registrada con una velocidad de salida de 104 mph. El estacazo se convirtió en un Grand Slam, el segundo de su carrera y el primero desde el dramático Juego 4 de la Serie Mundial 2024.

Una noche de estadísticas históricas

La línea ofensiva de Volpe en su retorno dejó números dignos de análisis profundo. Se fue de 4-3 con cinco carreras impulsadas, demostrando que el tiempo fuera de los terrenos de juego no afectó su ritmo con el madero.

Con esta actuación, el joven pelotero ingresó a un selecto club dentro de la organización. Se convirtió en el primer jugador de los Yankees en registrar un juego de tres o más imparables, cinco o más carreras producidas y al menos una base robada desde que lo hiciera el legendario Alex Rodríguez el 14 de agosto de 2010.