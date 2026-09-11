MLB: Luis García Jr. alcanza los 30 jonrones y consolida su año consagratorio con los Yankees

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Luis García Jr. conectó este jueves su cuadrangular número 30 de la campaña, una marca histórica en su carrera que consolida su rendimiento estelar tras llegar a la organización de los Yankees de Nueva York.

Un batazo con destino a la historia en el Bronx

La conexión histórica ocurrió en la primera entrada del encuentro frente a los Rockies de Colorado. Frente a los envíos del lanzador derecho Ryan Feltner, el infielder castigó un cambio de velocidad de 85.5 millas por hora. La bola salió de su bate a una velocidad de 103.7 millas por hora, recorrió una distancia estimada de 413 pies con un ángulo de salida de 25 grados.

Este estacazo de dos carreras le permitió a la novena neoyorquina tomar la ventaja temprana en el marcador. Para García Jr., representa superar la barrera de la treintena de cuadrangulares por primera vez en su trayectoria en las Grandes Ligas.

El impacto de García Jr. desde su llegada al Bronx se refleja en un rendimiento ofensivo que supera ampliamente los registros de sus campañas anteriores. Su promedio al bate se ubica en .310, complementado por un porcentaje de slugging de .557 que lo posiciona como el tercer mejor registro entre los bateadores calificados de toda la liga.

Radiografía de un año consagratorio

El salto cualitativo en el juego del venezolano queda en evidencia al comparar sus marcas personales previas con los números actuales. En el departamento de cuadrangulares pasó de 18 a 30, mientras que las carreras impulsadas aumentaron de 70 a 91. Su porcentaje de slugging escaló de .444 a .557 y el OPS subió de .762 a .878. Asimismo, el fWAR se elevó de 2.9 a 3.1 y el wRC+ experimentó un crecimiento notable al pasar de 108 a 137.

Un rendimiento sostenido con los Yankees

En sus primeros 32 compromisos con el uniforme de los Bombarderos del Bronx, el infielder mantiene una línea ofensiva de .310 de promedio y un OPS de .896. La consistencia mostrada en este tramo final de la temporada lo perfila como una de las piezas fundamentales en las aspiraciones del equipo de cara a la postemporada.