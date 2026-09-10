MLB: Javier Sanoja, de sorpresa a realidad: el ajuste que lo afianzó en Miami

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Lo que comenzó como una temporada para consolidarse dentro del roster de los Marlins de Miami, terminó convirtiéndose en una oportunidad para demostrar que puede aportar mucho más que versatilidad defensiva. Y es que Javier Sanoja ha encontrado mayor consistencia con el bate y se ha ganado más presencia en la alineación del equipo, detalles que ya comienzan a hacerse notar dentro de la organización.

La disciplina que impulsó a Sanoja

El venezolano explicó que su evolución ofensiva ha estado relacionada con mejorar su enfoque en cada turno y ser más selectivo ante los lanzamientos.

“Diría que mi disciplina es lo que más me está ayudando. Obviamente, en Ligas Menores jugaba todos los días, pero aquí es un juego diferente. Debes estar más preparado, ser más específico en cuanto a dónde vas y qué harás todos los días”, comentó a MLB.com.

Ese trabajo también ha sido destacado por el coach de bateo de los Marlins, Pedro Guerrero, quien resaltó los ajustes que el criollo ha realizado en su postura para conseguir mejores contactos.

“Una razón por la que Sanoja está dándole a la pelota un poco más fuerte o con más consistencia es el hecho de que su postura sea un poco mejor”, explicó el dominicano.

El coach señaló que uno de los puntos principales ha sido mantener un mejor balance durante el swing, algo que le ha permitido controlar más la zona de strike y aprovechar mejor sus pitcheos.

Desde el 1 de agosto, Javier Sanoja ha respondido con una línea ofensiva de .349/.387/.543, además de sumar cinco jonrones, ocho dobles y 22 carreras impulsadas, números que reflejan una transformación en su producción ofensiva.

Un jugador que pide más oportunidades

Por su parte, el manager de Miami, Clayton McCullough, también valoró el impacto del venezolano y su capacidad para responder cada vez que recibe la oportunidad.

“Es simplemente un muy buen jugador. Un muchacho que puede jugar en cualquier parte del terreno y hacerlo a un alto nivel. A la ofensiva sabes que moverá la pelota hacia adelante y parece que ahora que está allá afuera se ha ganado el derecho de jugar todos los días, porque así ha rendido”, afirmó.

Con apenas 24 años, Javier Sanoja se ha convertido en una de las piezas más confiables de los Marlins durante la segunda mitad de la campaña, dejando atrás la etiqueta de simple utility para demostrar que puede ser una presencia constante dentro del lineup.