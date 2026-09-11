MLB: Luis Arráez acecha esta marca entre venezolanos

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Luis Arráez sigue escalando peldaños históricos en las Grandes Ligas aunque los Phillies de Philadelphia sufrieron una ajustada derrota 2-1 ante los Astros de Houston. El infielder venezolano pisó la registradora en una ocasión durante el encuentro, consolidando su impacto ofensivo y acortando distancia en los registros históricos de la pelota criolla en el mejor beisbol del mundo.

La ruta hacia la historia criolla en la gran carpa

Con la carrera anotada en este compromiso frente a los Astros, el toletero zurdo llegó a la cifra de 502 anotadas de por vida en su trayectoria en las Grandes Ligas. De esta manera, el criollo se coloca a solo dos rayitas de alcanzar la marca de Miguel Cairo, quien acumuló 504 anotadas durante sus diecisiete temporadas.

En ese selecto grupo figuran Tony Armas con 614 anotadas, Omar Infante con 609, Manny Trillo con 598, Eduardo Escobar con 593, Gleyber Torres con 592 y Willson Contreras con 592. El listado continúa con César Hernández sumando 590, Ramón Hernández con 580, Chico Carrasquel con 568, Pablo Sandoval con 548, Rougned Odor con 541, Richard Hidalgo con 531, David Peralta con 526, Wilmer Flores con 518 y Victor Davalillo con 510 rayitas cruzando la goma.

Más allá de la derrota por la mínima diferencia que complica momentáneamente las aspiraciones de los Phillies en la recta final de la campaña, la disciplina en el plato de Arráez sigue intacta. Su rendimiento en la actual temporada refleja un promedio al bate de .318, acompañado por seis cuadrangulares, 58 carreras impulsadas, 66 anotadas y un OPS de .780.