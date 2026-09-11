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MLB: Trío quisqueyano comandan esta peculiar estadística

Tres dominicanos con 30 o más cuadrangulares

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Meridiano

Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 09:58 pm
MLB: Trío quisqueyano comandan esta peculiar estadística
Foto: Cortesía
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República Dominicana consolida su hegemonía histórica en el beisbol de las Grandes Ligas al convertirse en el único país latinoamericano con tres peloteros que superan la barrera de los treinta cuadrangulares en la temporada 2026.

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El despertar de una nueva generación de poder

La gran revelación del año lleva el nombre de Junior Caminero. El joven infielder comanda la representación quisqueyana con 39 cuadrangulares, estableciéndose como una de las figuras más temibles de la ofensiva moderna en las Grandes Ligas.

Rafael Devers consolida su jerarquía ofensiva

En el segundo peldaño de este selecto grupo se encuentra Rafael Devers. El estelar antesalista ha aportado 35 bambinazos a la causa de los Gigantes en 2026, reafirmando la consistencia que lo mantiene como uno de los bateadores más productivos de la década.

Luis García Jr. completa el tridente histórico

La cuota la cierra Luis García Jr., quien alcanzó la cifra redonda de 30 vuelacercas en la presente campaña. Su aporte ofensivo resultó determinante para consolidar este registro inédito en la región.

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