Así reaccionó Ronald Acuña Jr. tras el gol de Gleiker Mendoza en Champions League

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Ronald Acuña Jr., referentes de los peloteros venezolanos en las Grandes Ligas, fue una de las figuras en celebrar la presentación de Gleiker Mendoza, quien se convirtió en el cuarto criollo en anotar en la UEFA Champions League, en la jornada de este jueves 10 de septiembre.

El jardinero de los Bravos de Atlanta posteó una historia en su cuenta de Instagram mencionando al futbolista y con la frase "no le baje", mostrando su satisfacción al desempeño del extremo vinotinto, quien marcó en su estreno en la competición más importante a nivel de clubes con el Shajtar Donetsk.

El joven atacante se unió así a una lista muy selecta de compatriotas que habían conseguido marcar previamente en la Champions. Roberto Rosales lo hizo con el Twente en 2010, Salomón Rondón consiguió su tanto con el Zenit en 2014 y Kevin Kelsy, también vistiendo la camiseta del Shakhtar Donetsk, logró esta hazaña en 2023.

Gleiker Mendoza se estrena como goleador en Champions League

El histórico gol de Mendoza llegó en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad. Después de una recuperación en el centro del campo, el extremo encaró a Lutsharel Geertruida, recortó hacia su derecha con un cambio de ritmo y sacó un remate colocado con la pierna derecha hacia el segundo palo, imposible de detener para el arquero del PSV. El tanto significó el 0-1 para el conjunto ucraniano y desató la celebración de los aficionados venezolanos.

Sin embargo, el PSV reaccionó rápidamente después del descanso y encontró el empate apenas tres minutos después de iniciado el segundo tiempo. Sergiño Dest recibió un centro de Armando Obispo y, con un potente disparo dentro del área, estableció el 1-1 definitivo. De esta manera, Mendoza no solo estrenó su cuenta goleadora en la Champions League, sino que su anotación terminó siendo determinante para que el Shakhtar rescatara un punto como visitante.