Gleiker Mendoza se une a la lista de venezolanos con goles en Champions League

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La UEFA Champions League es la competición de clubes más prestigiosa del planeta, y el talento venezolano ha dejado su huella en ella. Marcar un gol en esta cita es una hazaña reservada para pocos, y un exclusivo grupo de futbolistas criollos ha tenido el honor de inflar las redes en el torneo europeo.

A continuación, repasamos la lista de los jugadores venezolanos que han escrito su nombre en la historia de la Liga de Campeones.

Roberto Rosales

El lateral derecho caraqueño fue el primer venezolano en anotar en la Champions League. Lo consiguió el 20 de octubre de 2010 vistiendo la camiseta del FC Twente de los Países Bajos, en un emocionante duelo frente al Tottenham Hotspur en Londres. Aquel disparo no solo rompió barreras para el fútbol venezolano, sino que abrió la puerta a las futuras generaciones.

Salomón Rondón

El histórico delantero y máximo goleador de la Selección de Venezuela es el único venezolano con múltiples anotaciones en el torneo. Durante la temporada 2013-2014, defendiendo los colores del Zenit de San Petersburgo de Rusia, "El Gladiador" convirtió 2 goles: uno frente al Borussia Dortmund en octavos de final y otro ante el Bayer Leverkusen en la fase de grupos.

Kevin Kelsy

El atacante valenciano hizo historia el 19 de septiembre de 2023 jugando para el Shakhtar Donetsk de Ucrania frente al FC Porto. Con apenas 19 años, Kelsy se convirtió en el venezolano más joven en marcar en la Champions League y el primero en hacerlo el mismo día de su debut en la competición.

Gleiker Mendoza

El habilidoso extremo zuliano se sumó a este exclusivo club tras concretar su traspaso al Shakhtar Donetsk para la temporada 2026-2027. Mendoza se estrenó en las redes de la máxima cita europea, confirmando el crecimiento constante de los futbolistas vinotinto en el balompié internacional.