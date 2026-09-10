Así fue la actuación de Gleiker Mendoza en su estreno en la Champions League

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El arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League tuvo un protagonismo estelar con acento venezolano. El Shakhtar Donetsk logró rescatar un valioso empate 1-1 frente al PSV, compromiso donde Gleiker Mendoza se consolidó como uno de los jugadores más destacados de la noche europea.

El atacante Vinotinto tardó poco en hacer notar su impacto en el trámite del juego. Cuando el primer tiempo agonizaba y las fuerzas escaseaban antes del descanso, se lució con una gran definición para adelantar provisionalmente a los suyos, firmando un estreno goleador de ensueño en el escaparate más exigente del mundo.

Más allá de su evidente influencia en parcela ofensiva, la actuación del venezolano se distinguió por una entrega táctica extraordinaria. Lejos de limitarse a gravitar en ataque, asumió un compromiso defensivo total que equilibró al equipo en los momentos de mayor presión del rival.

Números de Gleiker en su debut

De acuerdo con los datos especializados de Sofascore, el desempeño del criollo fue recompensado con una notable calificación de 7.2, respaldada por estadísticas que reflejan su completo partido.

En total jugó 67 minutos y acumuló: tres contribuciones defensivas, una entrada ganada con éxito, dos recuperaciones providenciales, cuatro duelos ganados, y una tarjeta amarilla.

Con esta carta de presentación consagratoria, Gleiker Mendoza demuestra que posee la calidad técnica para brillar en la élite del "Viejo continente", y el carácter competitivo indispensable para marcar diferencia en las grandes noches de Champions.