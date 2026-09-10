¡Debut como titular! David Martínez ve sus primeros minutos en Europa

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David Martínez vivió este jueves su esperado estreno oficial enfundado en la camiseta del FC Midtjylland, en el marco de la tercera ronda de la Copa de Dinamarca, donde su nuevo equipo se impuso con una autoridad implacable por 0-7 frente al Sundby.

El cuerpo técnico del conjunto danés apostó por otorgarle la estafeta de titular desde el pitazo inicial, permitiendo que la joya criolla experimentara sus primeros minutos oficiales en competición europea.

Desplegado en la parcela ofensiva, la "Joya" Vinotinto aportó movilidad y desequilibrio durante los primeros 45 minutos del compromiso, contribuyendo a la fluidez del ataque visitante que rápidamente encarriló el encuentro.

David Martínez en su debut con Midtjylland

Paso al frente en su aventura europea

Pensando en la gestión de cargas y en la dosificación física de su plantilla de cara a los próximos retos del calendario, el entrenador decidió realizar modificaciones al medio tiempo, sustituyendo al extremo venezolano para el arranque del segundo periodo tras una positiva primera mitad.

"Fue un buen debut, un buen partido, y realmente disfruté corriendo ahí con mis nuevos compañeros. Una experiencia como esta me ayuda a conocerlo todo mejor, y ahora estoy listo para esforzarme aún más en los próximos días", confesó el criollo.

Con esta contundente victoria a domicilio y el debut oficial ya consumado, David Martínez comienza a escribir las primeras líneas de su historia en el balompié del "Viejo Continente".

La adaptación del talentoso atacante de 20 años avanza a buen ritmo, consolidando las expectativas depositadas en su proyección y abriendo un abanico de ilusiones para el presente y futuro de la selección nacional liderada por Oswaldo Vizcarrondo.