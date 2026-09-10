La Vinotinto suma contra Colombia y se alista para medirse a Brasil

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La Vinotinto Sub-15 disputó este jueves su segundo compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Conmebol Liga Evolución 2026, cosechando un nuevo empate tras igualar 1-1 ante su similar de Colombia (el tanto de Venezuela fue obra de Carlos Noguera).

Los "chamos" saltaron al terreno de juego con una propuesta propositiva, mostrando personalidad, orden táctico y un dominio claro de las acciones a lo largo de gran parte del encuentro. La escuadra nacional maniató a los cafeteros y generó las ocasiones más claras de peligro, evidenciando destellos de gran calidad técnica.

Sin embargo, cuando la victoria parecía asegurada y el trabajo defensivo marchaba con solidez, un error puntual terminó por costarle caro al conjunto criollo, permitiendo la igualdad definitiva en el marcador.

De esta forma, tras el electrizante empate inicial frente a Perú (4-4) en la primera jornada, Venezuela acumula dos puntos en la zona norte del certamen continental.

Con la mira puesta en la "Canarinha"

Lejos de lamentar las oportunidades cedidas, el cuerpo técnico y la plantilla dirigida por el estratega nacional, Dustin Valdéz, pasan rápidamente la página, conscientes del enorme potencial demostrado en este arranque de torneo.

La exigencia no da tregua y el calendario marca un nuevo examen de máxima dificultad. El próximo partido de la Vinotinto será ante Brasil, el sábado 12 de septiembre, un duelo crucial donde los criollos buscarán plasmar su superioridad en el marcador y dar un golpe de autoridad en la competición.