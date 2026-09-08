La Vinotinto empata en su debut en la Conmebol Liga Evolución 2026

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El camino de la nueva generación del fútbol nacional ha comenzado con emociones a flor de piel. La Vinotinto Sub-15 igualó este martes con un marcador de 4-4 frente a su similares de Perú, en lo que significó el debut absoluto de ambos combinados en la presente edición de la Conmebol Liga Evolución 2026.

El compromiso cumplió con creces las expectativas, transformándose en un verdadero festival ofensivo donde las defensas sufrieron los embates de dos ataques punzantes. Un total de ocho anotaciones rubricaron un partido electrizante que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

El combinado nacional, dirigido por el estratega Dustin Valdéz, mostró carácter, rebeldía y una gran vocación ofensiva para reponerse en los momentos cumbre del encuentro.

Mirada puesta en Colombia

El protagonismo goleador de la tarde corrió por cuenta del delantero José Betancourt, quien se despachó con un doblete, complementado de manera perfecta por las anotaciones de Greiver Sánchez y Eduardo Medina, sellando así la paridad definitiva.

Tras este vertiginoso estreno que deja sensaciones positivas en el apartado ofensivo pero abre tareas en la zona defensiva, el cuerpo técnico y la plantilla criolla no tienen tiempo que perder.

El siguiente reto en el calendario de la Conmebol Liga Evolución está a la vuelta de la esquina. La Vinotinto medirá fuerzas contra Colombia el próximo jueves 10 de septiembre, en un duelo crucial donde buscarán afinar detalles y amarrar su primera victoria del torneo.