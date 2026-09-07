Yangel Herrera marca su primer gol con la Real Sociedad

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La espera ha terminado para Yangel Herrera en el "País Vasco". El mediocampista venezolano se reencontró con una gran versión futbolística y firmó su primer gol oficial con la camiseta de la Real Sociedad, en un duelo clave donde los blanquiazules impusieron condiciones.

El tanto llegó gracias a la presión alta y a la lectura táctica del criollo. Transcurría el encuentro cuando Matías Dituro, guardameta argentino del Elche, intentó salir jugando desde el fondo.

Tras una presión asfixiante que terminó en un fallo defensivo de Pedro Bigas, el balón quedó a merced de Herrera, quien con absoluta serenidad no desaprovechó el regalo y empujó el esférico al fondo de la red para decretar el 2-0 parcial.

Consolidación en el centro del campo

Esta anotación representa mucho más que un simple tanto en la contabilidad del club; simboliza la total reivindicación del centrocampista Vinotinto en la disciplina 'txuri urdin', institución a la que llegó hace exactamente un año.

Tras superar el persistente "fantasma" de las lesiones que mermó su continuidad en el pasado, Yangel Herrera ha iniciado la presente campaña mostrando un nivel positivo.

El impacto del exjugador del Girona en el esquema táctico es innegable. Acumula cinco apariciones oficiales en el arranque de la temporada, consolidándose firmemente en el once inicial en cuatro de ellas.

Su despliegue físico, inteligencia táctica y ahora su capacidad de llegada al área rival reafirman que está llamado a ser uno de los pilares fundamentales en la medular del conjunto vasco para esta temporada.