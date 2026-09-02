Prospecto Vinotinto hace pruebas con el equipo de Andrea Pirlo

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El joven atacante y promesa de la selección nacional Sub-17, Deverson García, ha emprendido viaje rumbo a Medio Oriente para someterse a un riguroso periodo de pruebas con el United FC, institución que hace vida en la máxima categoría del balompié emiratí, la UAE Pro League.

Para el canterano formado en las filas del Caracas FC, este viaje representa su primera y gran experiencia internacional en el fútbol profesional.

Más allá del reto que supone adaptarse al ritmo y exigencia del Medio Oriente, el habilidoso extremo tendrá el privilegio de mostrar sus cualidades técnicas bajo la atenta mirada y dirección técnica de una auténtica leyenda viviente del fútbol mundial: el estratega italiano Andrea Pirlo.

La presencia de un referente táctico de tal magnitud supone un aliciente inigualable para el desarrollo del atacante criollo, quien buscará convencer al cuerpo técnico europeo y ganarse un lugar definitivo en el club emiratí.

Proyección incesante para el futuro Vinotinto

Cada vez son más prospectos Vinotintos que salen del fútbol nacional para continuar con su desarrollo en el extranjero. Sin ir muy lejos, nombres como Yerwin Sulbarán, Luifer Carrero o Roman Davis se marcharon durante este mercado.

El salto de Deverson García solo ratifica el gran momento que atraviesan las categorías menores del fútbol venezolano, cuyas promesas continúan captando el interés de mercados exóticos y competitivos a nivel global.

Con desborde, descaro ofensivo y la ilusión intacta, el joven canterano del "Rojo" buscará aprovechar al máximo cada sesión de entrenamiento para consolidar su despegue definitivo en el concierto internacional.