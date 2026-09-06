Debut de Marco Libra en Serie A: la joya vinotinto se estrena en Italia con este histórico campeón

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El fútbol venezolano vivió una jornada histórica en la Serie A de Italia. El mediocampista Marco Libra disputó sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría del balompié italiano con el Bologna, dejando una huella inmediata en la dinámica de su equipo durante el compromiso disputado en el Estadio Renato Dall'Ara.

Ingresando para disputar la segunda parte del encuentro, la joya vinotinto de 18 años asumió la responsabilidad en el mediocampo y fue determinante en la recta final. En el tiempo adicionado del segundo tiempo (90+1'), Libra sacó un potente remate dentro del área rival que obligó la intervención del guardameta; el rebote fue aprovechado por Artem Dovbyk para enviar el balón al fondo de la red y firmar el 2-2 definitivo ante el Sassuolo.

Impacto inmediato y solidez estadística

Más allá de su intervención directa en el gol de la igualdad, la actuación de Marco Libra destacó por su compostura en la distribución y generación de juego. De acuerdo con el portal estadístico Sofascore:

Precisión en el pase: Acertó 19 de 21 pases intentados, alcanzando un 90.5% de efectividad en la entrega.

Creación de oportunidades: Registró un pase clave que generó peligro en el área rival.

Presencia ofensiva: Registró un disparo al arco, la jugada clave que derivó en la anotación agónica de Dovbyk.

Con esta presentación, Libra firma un estreno prometedor en el fútbol de elite europeo, consolidándose como uno de los nombres jóvenes a seguir dentro del panorama de la Selección de Venezuela.