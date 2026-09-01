En Brasil iniciaron conversaciones por esta joya de la Vinotinto

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La actualidad del futbolista venezolano sigue en alza y es más recurrente revisar noticias en las que clubes del extranjero se interesan en la nueva camada de la Vinotinto.

Justamente, en las horas más reciente han saltado nuevos datos que figuran a un gigante de Brasil muy interesado en concretar un acuerdo por los servicios de una de las promesas del Futve.

Se trata de Henrry Díaz, el mediocampista de 18 años de edad, que hoy milita en el balompié criollo con los colores del Monagas y que ya estaría en la agenda del Cruzeiro.

Según fuentes de Tribuna.com, refrendado por el periodista César Luis Merlo, las conversaciones entre las partes ya estarían en proceso y se espera pronta resolución.

¿Cuáles son los detalles del acuerdo por la joya de la Vinotinto?

En la nota compartida en el portal de Tribuna se apuntan los detalles de la operación, con los pasos y tiempos previstos para el acuerdo.

"La directiva del club de Belo Horizonte busca cerrar la operación mediante un préstamo que se extendería hasta diciembre de 2027, acuerdo que incluiría una opción de compra para asegurar el futuro del jugador en el balompié brasileño", cita el portal.

Henry Díaz habría despertado el interés internacional luego de sus participaciones en el Mundial Sub-17, en el que anotó tres goles, y su rendimiento en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en los que fue uno de los jugadores claves para que la Vinotinto se llevara la medalla de oro.