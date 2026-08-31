Jornada 6 de la Liga FUTVE queda manchada por la violencia

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La jornada 6 de la Liga FUTVE subió su telón durante este domingo con un total de cinco compromisos. Uno de esos fue el Clásico del fútbol venezolano entre Caracas FC y Deportivo Táchira, el cual se desarrolló con un pintoresco marco en el Estadio Pueblo Nuevo.

Más allá de que el marcador señaló un 0 a 0, el comportamiento de ambas fanaticadas estuvo a la altura durante los 90 minutos. Sin embargo, el hecho lamentable llegó poco después del pitazo final.

Y es que varios reportes desde San Cristóbal señalaron que el autobús que trasladaba al conjunto avileño fue atacado a la salida del reciento deportivo por hinchas del aurinegro. Afortunadamente no pasó a mayores.

Cabe señalar que ahora el historial del Clásico del FUTVE queda con 54 empates, 40 triunfos para Táchira y 39 para Caracas.

Los incidentes en Valencia

Varios minutos después del final en San Cristóbal, un conato de violencia también se vivió en el Estadio Misael Delgado de Valencia, durante el encuentro entre Carabobo FC y Zamora FC.

En esta ocasión, parte de la hinchada de los granates invadió la pista atlética para dirigirse hacia el sector donde estaba ubicada la barra del conjunto barinés. El juego tuvo que ser detenido a la altura del minuto 38 mientras las autoridades controlaban la situación. Al final, y luego de una larga espera, el compromiso se reanudó.