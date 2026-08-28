Liga FUTVE: Estas fueron las palabras de Noel Sanvicente previo al clásico

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A pocos días de que el Caracas FC visite el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo por el Torneo Clausura de la Liga FUTVE, el director técnico de los "Demonios Rojos", Noel Sanvicente, tomó la palabra ante los medios de comunicación en la zona mixta previa al compromiso.

Con la experiencia y la autoridad que lo caracterizan, el estratega desgranó las claves tácticas del encuentro, analizó el estado anímico del grupo y mandó un mensaje claro de ambición de cara a la dura visita a San Cristóbal.

Frente a un duelo de máxima exigencia contra el eterno rival, hizo hincapié en la necesidad de mantener la concentración defensiva sin renunciar al desequilibrio ofensivo, apuntando a las debilidades que ha mostrado el conjunto andino.

"Vamos a hacer daño, pero ellos también, así que debemos tener un equilibrio. Siento que será un partido así, el Deportivo Táchira es un equipo que te va a atacar, pero ellos han sufrido bastante defensivamente. Esperemos que la mala racha que tenemos se acabe", explicó.

¿Cómo ha sido su regreso al Caracas?

En el plano interno, el regreso de "Chita" al banquillo avileño ha supuesto un punto de inflexión anímico para la plantilla. El entrenador valoró positivamente la predisposición del grupo desde su llegada, destacando el trabajo realizado en el apartado mental.

"Mi regreso ha sido positivo, me encontré con un grupo que quiere mejorar. Desde que llegué es una sonrisa y eso hace mucho más fácil trabajar acá. He tratado de impulsar un poco más lo psicológico", afirmó.

Con el respaldo de un plantel enfocado y la jerarquía de su cuerpo técnico, el Caracas FC se alista para saltar al terreno de juego andino con la convicción de romper las estadísticas y sumar una victoria vital en el torneo.