Liga FUTVE: ¿Cómo le fue al Caracas FC con Noel Sanvicente?

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Ante el creciente rumor de su posible retorno al banquillo, la hinchada de los "Demonios Rojos" ha comenzado a rememorar con nostalgia y esperanza los años dorados bajo la dirección técnica de Noel Sanvicente.

La posibilidad de una nueva etapa del "Chita" al mando del Caracas FC ha revitalizado el ánimo de una afición que anhela recuperar la gloria perdida.

Dos etapas, un legado inolvidable

El vínculo entre Sanvicente y el Caracas ha sido, históricamente, sinónimo de trofeos y competitividad. El estratega de 61 años ha comandado al equipo en dos ciclos distintos, dejando una marca que define la identidad moderna del club.

Primera etapa (2002-2009): Bajo su mando, el club vivió su época más dominante, conquistando cinco títulos de Liga FUTVE y una Copa Venezuela.

Segunda etapa (2017-2021): Sanvicente demostró que su capacidad ganadora seguía intacta, logrando levantar un nuevo título del FUTVE.

Sus números al frente del club son un reflejo de su capacidad para imprimir un sello ganador en la institución. A lo largo de sus dos etapas anteriores, el entrenador dirigió más de 390 partidos, consolidando un balance de más de 187 victorias, 103 empates y 103 derrotas.

De concretarse las conversaciones actuales, Noel Sanvicente pondría en marcha su tercera etapa al mando del banquillo avileño.

Para la afición y la directiva, esta posible reunión representa mucho más que un cambio técnico. Es una apuesta por retomar el legado de éxito que ha convertido al Caracas FC en un referente del fútbol venezolano.