Liga FUTVE: El Caracas FC empieza conversaciones con Noel Sanvicente

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El Caracas FC ha movido ficha en su intento desesperado por revertir la crisis deportiva que atraviesa en el arranque del Torneo Clausura de la Liga FUTVE, de acuerdo con el periodista Elias López.

La directiva avileña ha iniciado conversaciones formales con Noel Sanvicente, quien se encuentra muy cerca de concretar su regreso al banquillo de los "Demonios Rojos" para asumir el mando y cambiar la mala dinámica del equipo.

La urgencia en la capital es máxima. Actualmente, el conjunto avileño se encuentra anclado en el último puesto de la tabla de clasificación, registrando apenas un punto en su casillero, un comienzo alarmante que ha encendido todas las alarmas en la institución y ha obligado a la gerencia a buscar un golpe de timón inmediato.

Cabe destacar, que en el Torneo Apertura, terminaron en el décimo puesto de la tabla con 15 unidades, quedando fuera de la fase final.

Viejo conocido para enderezar el rumbo

Noel Sanvicente, uno de los técnicos más laureados y de mayor peso histórico en el balompié nacional, aparece como la gran esperanza para devolverle la identidad competitiva al Caracas.

Su última experiencia en los banquillos se dio al frente del Zamora FC, y ahora su nombre suena con fuerza para retornar a la que fue su casa durante sus etapas más gloriosas.

Las negociaciones avanzan con el firme propósito de alcanzar un acuerdo rápido que permita al estratega tomar las riendas del plantel lo antes posible, con el objetivo primordial de rescatar al equipo de la zona baja de la tabla y devolverlo a los puestos de protagonismo que exige su historia.