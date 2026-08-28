Liga FUTVE: Referentes del Caracas FC hablan previo al clásico contra Deportivo Táchira

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Este viernes 28 de agosto, el Caracas FC llevó a cabo una zona mixta, justo antes de afrontar el trascendental duelo de este domingo 30 de agosto frente al Deportivo Táchira, por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga FUTVE.

Con la mira puesta en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, figuras clave de la plantilla como el guardameta Frankarlos Benítez y el capitán Francisco La Mantía tomaron la palabra para analizar el momento del equipo, el peso histórico del clásico y el impacto que ha significado el retorno del estratega Noel Sanvicente.

"Necesitamos la victoria"

El joven portero, quien viene de cumplir compromisos con los módulos de la Vinotinto Absoluta, reconoció la dimensión de lo que se avecina y la atmósfera que se vive en torno al compromiso.

"Cuando estuve allá, lo único que se hablaba era de este partido. Para mí es un partido importante, todo el país sabe lo que representa jugar un clásico y es un privilegio poder estar presente. Este partido nos puede dar un envión anínimo, necesitamos la victoria", expresó.

Además, al ser consultado sobre la vuelta del 'Chita', destacó el nivel de exigencia que caracteriza al cuerpo técnico: "Todos saben la exigencia que da el profe. En lo grupal es muy importante para nosotros, porque sabemos lo que representa para el club, para mí es un honor tenerlo. Me exige más, sabe lo que puedo aportar".

Palabras del capitán

Por su parte, el capitán y referente de la zaga capitalina, Francisco La Mantía, apeló a la jerarquía del grupo y a la necesidad de quebrar los antecedentes recientes en feudo andino, manteniendo la concentración absoluta en el objetivo de sumar de a tres.

"El clásico siempre es un partido aparte. No importa mucho la actualidad de los equipos, si bien es cierto que nos ha costado ganar en Pueblo Nuevo, vamos contra esa estadística e intentaremos ganar. Todos queremos jugar este partido", sentenció.

Con la ilusión a tope y el deseo irrenunciable de regalarle una alegría a su fanaticada, el Caracas FC se alista para dejar el alma en la cancha este domingo en San Cristóbal.