Tres juveniles hacen su debut oficial con el Caracas FC

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La Copa Venezuela continúa su marcha y el Caracas FC volvió a dar un golpe de autoridad. Los "Demonios Rojos", dirigidos por Noel Sanvicente, se impusieron con un categórico 3-1 ante el Barquisimeto SC, por la tercera jornada de la fase de grupos del certamen copero.

Más allá de los tres puntos cosechados que afianzan las aspiraciones del conjunto capitalino en el torneo, la gran noticia de la noche tuvo tintes de consagración formativa.

El cuerpo técnico encabezado por el "Chita" demostró una vez más su valentía y confianza en las divisiones inferiores al otorgarle la oportunidad del debut profesional oficial a tres joyas de la cantera.

Los juveniles José Gamboa (nacido en 2010), Beckham Márquez (2008) y Gabriel Cartolano (2008) ingresaron al campo de juego durante el segundo tiempo, sumando sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría del balompié nacional.

Proyección con sello Vinotinto

Cabe destacar, que entre los debutantes de la noche destaca de manera especial el joven Gamboa, un delantero de 16 años que ya forma parte de los procesos de la Vinotinto Sub-17, combinado que se alista para disputar la próxima Copa del Mundo de la categoría a finales de año.

La incursión de estos tres canteranos en el primer equipo reafirma la filosofía histórica del club de apostar por el talento emergente, brindando el roce competitivo necesario para pulir a los futuros referentes del fútbol venezolano.

Con una victoria sólida y la alegría de ver nacer a una nueva generación de futbolistas profesionales, el Caracas FC redondea una jornada redonda que ilusiona a toda su afición.