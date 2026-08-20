La Vinotinto Sub-17 pierde su primer amistoso ante Brasil

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de su gira de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo Sub-17 en Catar, la Vinotinto disputó este jueves su primer encuentro amistoso frente a su similar de Brasil, cayendo con un ajustado marcador de 2-1 en las instalaciones de la sede Granja Comary.

El compromiso comenzó de la mejor manera posible para los pupilos dirigidos por Fernando Aristeguieta. Mostrando buen trato de pelota y orden táctico, los chamos lograron romper la paridad al minuto 22 gracias a un golazo de Junior Araujo, quien adelantó a Venezuela y reflejó el buen momento del equipo en el terreno de juego.

No obstante, el trámite del encuentro daría un vuelco antes de finalizar la primera mitad. Con el marcador favorable y la escuadra nacional controlando las acciones, Araujo vio la tarjeta roja, dejando a los venezolanos con un hombre menos el resto del partido.

Oportunidad de revancha

La "Canarinha" supo aprovechar la superioridad numérica para ajustar líneas, conseguir la paridad antes del descanso y sentenciar el 2-1 definitivo en el complemento.

A pesar de la derrota, el cuerpo técnico valora de forma muy positiva el rigor competitivo y el esfuerzo físico mostrado por el equipo ante un rival de máxima jerarquía sudamericana, aspectos fundamentales en esta etapa de aclimatación y definición del grupo mundialista.

La Vinotinto Sub-17 no tendrá tiempo para lamentos y se medirá nuevamente ante la selección brasileña este domingo 23 de agosto, en el mismo escenario de Teresópolis, a partir de las 9:00 AM (hora de Venezuela), en lo que será el segundo duelo de esta concentración preparatoria.