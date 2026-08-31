Un clásico que dejó más dudas que fútbol, Deportivo Táchira y Caracas FC repartieron puntos

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Deportivo Táchira y Caracas FC firmaron un 0-0 que más allá del reparto de puntos, expone dos realidades distintas, un conjunto aurinegro que tuvo la obligación de asumir el protagonismo pero volvió a mostrar problemas para transformar su dominio en ocasiones realmente peligrosas y un Caracas que pese a las expulsiones y la tensión arbitral terminó llevándose un punto a la capital.

MÁS POSESIÓN, POCO PELIGRO

Los números explican buena parte del partido, Táchira terminó con 56 % de posesión, tres tiros de esquina y apenas dos remates al arco. Caracas tuvo el 44 % del balón, tres córners y un disparo entre los tres palos. La estadística más significativa no está en cuánto tuvo la pelota cada equipo, sino en qué hizo con ella.

Los dirigidos por el “Chino” Rocoba controlaron territorialmente buena parte del partido, sin embargo carecieron de profundidad, velocidad en la circulación y claridad en los últimos metros,

para un equipo que juega como local y pretende competir en la parte alta no basta con instalarse en campo contrario, les hizo falta generar superioridades, romper líneas y lo más importante convertir ese dominio en oportunidad de gol.

CARACAS INSISTIÓ PERO NO FUE SUFICIENTE

El Rojo tampoco ofreció un partido brillante, pero tuvo las ocasiones más claras del partido, aunque la falta de contundencia volvió a ser un problema.

En ese apartado, Jeriel De Santis sigue quedándole a deber al equipo, el delantero tuvo una participación deficiente y no logró marcar diferencias en el encuentro.

La expulsión del DT Noel “Chita” Sanvicente en el 64’ y posteriormente, la roja a Michel Covea tras el episodio innecesario hacia Adalberto Peñaranda en el 88’, obligaron al Caracas a cerrar filas.

Con un jugador menos y sin su técnico, el conjunto capitalino tuvo que reducir espacios, protegerse y priorizar la supervivencia.

EL ARBITRAJE, OTRO PROTAGONISTA

El árbitro Rony Cueva tampoco consiguió escapar de las críticas. La justicia del partido estuvo marcada por decisiones disciplinarias discutibles y una gestión que por momentos pareció insuficiente para controlar la tensión de un escenario de esta magnitud.

Caracas terminó con 15 faltas, cuatro amarillas y dos roja, mientras Táchira cometió 11 infracciones y recibió dos amarillas. Más allá de la valoración de cada tarjeta, quedó la sensación de que faltó mayor autoridad y comunicación en momentos claves del encuentro.

UN EMPATE CON SABORES DISTINTOS

Táchira llega a 13 puntos y se mantiene en la parte alta, pero deja escapar dos unidades importantes en casa y sobre todo vuelve a exhibir interrogantes en ataque.

Caracas por su parte alcanza 6 puntos y rescata un empate en un contexto adverso, aunque todavía necesita mucho más para acercarse a los puestos superiores.

Con este resultado, el historial de enfrentamientos entre ambos conjuntos en todas las competencias alcanza los 54 empates, manteniéndose la paridad histórica con 40 victorias para el Deportivo Táchira y 39 para el Caracas FC.

AGRESIÓN TRAS LA SALIDA DE PUEBLO NUEVO

El Clásico terminó, pero la tensión no quedó en el terreno de juego, tras abandonar el Estadio, el autobús del Caracas FC fue atacado por fanáticos del Deportivo Táchira, en un episodio que empañó el cierre de una jornada marcada por la rivalidad y que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que rodea al fútbol venezolano.

- Yennifer Daniela Arias