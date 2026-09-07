Cristian Cásseres Jr. renueva su contrato en Francia

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de Cristian Cásseres Jr. en el fútbol europeo queda completamente asegurado. El centrocampista venezolano ha alcanzado un acuerdo oficial con la directiva del FC Toulouse para renovar su contrato, ampliando su vínculo con el club violeta hasta finales de 2028.

Con esta rúbrica, el volante criollo añade un año extra al acuerdo que inicialmente lo ligaba a la institución gala hasta diciembre de 2027, consolidando su estatus como una de las piezas angulares en el proyecto deportivo del equipo en la Ligue 1.

En lo que va de inicio de temporada acumula tres partidos, tres titularidades, una asistencia y ha sido elegido dos veces en el equipo de la semana.

Verano de mucha incertidumbre

La continuidad del mediocampista estuvo rodeada de incertidumbre durante las últimas semanas. Numerosos reportes y rumores de mercado situaban al Vinotinto en la órbita de otros clubes europeos, impulsados en parte por el deseo del propio futbolista de cambiar de aires y dar un nuevo salto en su carrera profesional.

Sin embargo, las negociaciones de salida no fructificaron debido a que ninguna de las propuestas económicas recibidas en las oficinas del Toulouse cumplió con las expectativas de la directiva francesa.

Lejos de generar un conflicto, Cásseres Jr. ha demostrado su profesionalismo asumiendo el reto de mantenerse firme en el plantel, donde buscará seguir exhibiendo el despliegue físico, la intensidad y la lectura táctica que lo han convertido en una de las figuras clave del equipo francés.