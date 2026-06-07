¿Se va de Francia? Cristian Cásseres desvela detalles sobre su futuro

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En la zona mixta tras el reciente amistoso de la Vinotinto frente a Turquía, uno de los nombres que acaparó todas las miradas fue el de Cristian Cásseres Jr.

El mediocampista, quien se ha consolidado como uno de los líderes indiscutibles de este nuevo ciclo bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo, habló sobre su futuro profesional en el fútbol europeo.

Tras una temporada de consolidación absoluta en Francia, donde fue una pieza clave en la medular del Toulouse, Cásseres Jr. cerró el curso con 34 partidos disputados, dos goles y cinco asistencias. Esta regularidad lo ha posicionado en la agenda de varios clubes de ligas de mayor envergadura, un interés que no es nuevo.

Cabe recordar que, durante el pasado mercado invernal, el "Torito" estuvo muy cerca de recalar en el Sevilla FC. Sin embargo, la directiva del club francés cerró filas y se negó a dejarlo salir en aquel momento, obligando al venezolano a mantener su compromiso en la Ligue 1 hasta el final de la temporada.

¡Quiere dar el salto!

Ante la consulta directa del periodista Fernando Petrocelli sobre sus intenciones de abandonar el fútbol francés y los rumores que lo vinculan con España o Italia, Cristian Cásseres Jr. fue claro y directo en su respuesta: "¿Italia o España? ¿Quieres irte de Francia? Sí, cualquier liga sería muy importante para mí y para Venezuela".

Con estas palabras, el jugador deja claro que su objetivo principal es seguir elevando su nivel competitivo para mantenerse como un referente en la selección nacional. Para él, dar el salto a una liga con mayor exigencia es el paso natural en su carrera, con el firme propósito de representar con mayor jerarquía al fútbol venezolano en el extranjero.

La ventana de transferencias veraniega promete ser un capítulo intenso para el "Torito", quien parece haber definido su hoja de ruta para las siguientes temporadas.