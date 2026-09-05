Jon Aramburu recibe estos elogios de su técnico en la Real Sociedad

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Hay un venezolano que está cada vez más demostrando que no es una casualidad en el fútbol europeo y que su nombre ya es un hecho. Sí, se trata de Jon Aramburu, que volvió a ser de los mejores de su Real Sociedad en el compromiso más reciente.

El cuadro vasco jugó la sexta jornada adelantada de LaLiga y en ella el lateral vinotinto fue titular una vez más por esa banda derecha, en la que se convirtió en un auténtico cerrojo ante el Celta de Vigo.

Tan destacado fue su partido que su propio técnico, Pellegrino Matarazzo, le dedicó varios elogios en sus declaraciones post-juego sobre su rendimiento defensivo e, incluso, ofensivo.

Las palabras de Matarazzo sobre Jon Aramburu

El venezolano inicialmente había comentado al termino del encuentro que se encontraban algo agotados por el esfuerzo físico empleado durante el empate a cero.

Esas palabras fueron trasladadas por la prensa a su entrenador, que aprovechó el momento para destacar el despliegue de su defensor por toda la zona en la compite.

"Jonmi dijo eso (que quedaron cansados), pero tuvo un partido fantástico. Fue de los mejores en el campo o el mejor. Ganó demasiados duelos y tuvo muchas oportunidades", para luego agregar: "He sentido lo mismo, me ha dado la sensación de que estábamos cansados, pero no hay excusas".

Hay que decir que, según portales como Sofascore, que valoran las actuaciones de los futbolistas, Jon Aramburu fue el mejor puntuado del partido (7.5), en un cotejo en el que ganó 10 de 15 duelos terrestres, recuró seis balones y ganó tres de cinco duelos aéreos.