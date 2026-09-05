Luis Enrique y PSG llegan a un acuerdo sobre sus futuros

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El Paris Saint-Germain encontró en Luis Enrique el hombre que los pudo guiar a uno de sus anhelados sueños durante años: la Champions League. Y no solo fue capaz de llevarla una vez, sino hasta dos. De ahí, a que el club parisino haya tomado una decisión con el entrenador.

Sí, no se trata de otra cosa a la que mantener el proyecto por más años y así lo anunciaron en las horas más recientes, dando un espaldarazo al trabajo que ha firmado el español con el club francés que no está dispuesto a dejar ir al gran artífice.

El nuevo acuerdo se da en un contexto en que ya se acercaba el fin del vínculo anterior, previsto en un contrato inicial que expiraba originalmente en el año 2027.

Luis Enrique y blindaje a otros nombres

El estratega español no fue lo único que se anunció y en lo que está pensando la entidad parisina, precisamente porque a la noticia de 'Lucho' también se notificaron otras continuidades.

Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho y Fabián Ruiz fueron también renovados como parte de los futbolistas que seguirán formando parte del vigente campeón europeo.

La confirmación de todas las renovaciones se dan en un contexto además en el que el club no inició con pie derecho la temporada 2026-27, justo al perder la Supercopa de Francia con el Lens (1-0) y aún no encontrar la victoria liguera en tres partidos, con saldo de dos empates y una derrota.

Sin embargo, Luis Enrique goza de toda la confianza del PSG, sobre todo, por ser el guía desde su trabajo para conseguir dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones y tres títulos de la liga francesa.