Erling Haaland vuelve a brillar y alcanzó este increíble récord en su carrera

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El gol y Erling Haaland. Erling Haalang y el gol. Da igual el orden en que lo digas, porque el delantero noruego se las arregla para que no importa cuando lo leas. En su presentación más reciente volvió a dejar demostración de esta aseveración.

El atacante fue héroe para su Manchester City en el partido que disputaron este sábado 5 de septiembre, justamente porque anotó el único gol del partido, que dio los tres puntos a los ciudadanos en su Etihad Stadium.

No obstante, esta nueva diana para el noruego no fue una más en su carrera y guardará un valor especial de aquí en adelante siempre que la recuerde por el récord que escribió en sus libros más personales.

¿Qué récord alcanzó Erling Haaland?

El atacante 'citizen' llegó nada más y nada menos que a cifra de los 300 goles anotados en su trayectoria a nivel de clubes.

Esa cifra se puede desgranar en los siguientes equipos, con el Molde noruego firmó 20 goles en 50 partidos, con el Red Bull Salzburgo austriaco 29 en 27 encuentros, luego en el Borussia Dortmund alemán aportó 86 goles en 89 cotejos, cerrando en su etapa actual en el Manchester City con la impresionante cantidad de 165 tantos en 202 partidos.

Esto, por supuesto, está dejando por fuera sus registros también increíbles en la selección nacional, en que suma más goles que partidos. De hecho, tiene 62 dianas en 59 compromisos.

Erling Haaland en esta iniciada edición de Premier League ya se encuentra dentro de los goleadores, con un saldo de tres tantos, los mismos que Alexander Isak (Liverpool) y Bruno Fernandes (Manchester United).