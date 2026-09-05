Gianni Infantino enfrentó una nueva protesta en Estados Unidos

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a ser protagonista de una noticia y esta vez no en términos muy positivos para su causa, tras ser el centro de una protesta en su contra.

Sí, la situación, de hecho, se dio en Estados Unidos y llegó a uno de los sitios más representativos del país: al Times Square, en Nueva York.

El reclamo sobre el mandatario del máximo ente del fútbol mundial se expresó en una enorme valla digital, en la que se exhibieron mensajes muy directos, con críticas muy fuertes, a la gestión que ha tenido en el cargo.

No obstante, en los propios mensajes se pidió sin tapujo alguno su salida del cargo que ejerce en el organismo rector del fútbol mundial. “La FIFA merece un líder, no un comerciante” y “Confederaciones del fútbol: excluyan a Infantino”, fueron algunos de recados para él.

¿Quién impulsó esta protesta contra Gianni Infantino?

Las preguntas que se podría hacer alguien al conocer esta inconformidad con el mandatario seguramente están atadas a los responsables del reclamo.

Lo cierto es que no se dieron demasiados detalles de los organizadores. Lo que se conoce es que este paso fue impulsado por un grupo que se identifica como aficionados al futbol.

El mismo señala directamente Gianni Infantino de anteponer los intereses comerciales por encima del deporte en el que tiene influencia. A su vez, todo esto tiene lugar después de todo el revuelo que causó la propuesta de FIFA Forward Enterprise, que no pudo continuar en medioe la oposición que fijó UEFA, Concacaf y Asia.