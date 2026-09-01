¡OFICIAL! David Martínez llega a Europa y jugará la UEFA Conference League

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El talento joven del balompié venezolano continúa abriéndose paso en la élite del fútbol internacional. El extremo de 20 años, David Martínez, ha sido confirmado oficialmente como nuevo jugador del FC Midtjylland de Dinamarca, firmando un contrato por cinco temporadas tras una operación tasada en 7,3 millones de euros.

Tras formarse en las filas del Monagas SC y dar el salto al LAFC de la Major League Soccer (MLS), cruza finalmente el Atlántico para encarar su primera e ilusionante etapa en el "Viejo Continente".

La "Joya" de la Vinotinto ya posó con los colores de su nuevo club y se mostró preparado para asumir el reto que representa consolidar su carrera en el exigente circuito europeo.

Desafíos en la UEFA Conference League

La llegada del internacional venezolano al conjunto danés no solo apunta al torneo doméstico, sino también a la vitrina continental. En la actual temporada, registró 10 goles y una asistencia entre todas las competiciones disputadas hasta ahora (MLS, Concachampions y Leagues Cup).

El FC Midtjylland disputará la fase de liga de la UEFA Conference League, donde el joven talento criollo tendrá la oportunidad de medirse ante históricos rivales europeos de la talla del Ajax, Pafos, Egnatia, Sint-Truidense, Lincoln Red Imps y Hajduk Split.

Con este movimiento de gran calibre económico y deportivo, David Martínez reafirma el excelente momento de las nuevas promesas de la Vinotinto en el extranjero.