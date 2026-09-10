Gleiker Mendoza debuta con este golazo en la Champions League

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Hay noches que quedan grabadas a fuego en la memoria de un futbolista, y la vivida por Gleiker Mendoza en su presentación oficial en la máxima competición continental difícilmente podrá ser superada.

El extremo venezolano se estrenó por todo lo alto en la UEFA Champions League, firmando una gran actuación en el duelo que mide al PSV frente al Shakhtar Donetsk.

Desde el pitazo inicial, el cuerpo técnico apostó por el desborde y la verticalidad del atacante criollo, otorgándole la responsabilidad de partir en el once inicial. Lejos de sentir la presión del escenario más exigente del fútbol de clubes, respondió con personalidad, movilidad constante y un peligro constante por las bandas.

Cuando el primer tiempo agonizaba y ambos equipos parecían firmar el empate parcial rumbo a los vestuarios, el talentoso extremo sacó a relucir todo su repertorio ofensivo.

En una jugada de alta factura técnica al borde del descanso, Gleiker se lució con un verdadero golazo, rompiendo el cerrojo defensivo y colocando el 0-1 parcial en el marcador.

La irrupción goleadora de Mendoza en una noche de Champions ratifica el excelente momento de forma y la proyección internacional de los futbolistas venezolanos en la élite. Con este tanto vital, el extremo encamina las aspiraciones de su equipo en territorio europeo y firma su nombre en el torneo internacional más grande del mundo del "Viejo Continente".