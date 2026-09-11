MLB: Luis Arráez busca ser el segundo criollo en lograr esta espectacular hazaña

Luis Arráez ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes nombres de la temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas. El infielder criollo ha sido el bateador de contacto más importante de toda la campaña, y si nada raro ocurre, se alzará con su cuarto título de bateo de por vida en Las Mayores.

El oriundo de San Felipe ha podido mostrar su mejor versión, tanto con los Gigantes de San Francisco como con los Philiies de Filadelfia, con una consistencia que ha sido característica de él desde que llegó a la Gran Carpa en el año 2019.

Además, la campaña de Luis Arráez ha sido tan buena que no solo lucha actualmente por lograr la corona de bateo, sino que también persigue una hazaña que solo ha sido conseguida, de momento, por un jugador venezolano en toda la historia de Las Mayores: José Altuve.

Arráez va por Altuve

En lo que va de 2026, Luis Arráez acumula la excelente cantidad de 175 imparables, siendo líder de las Grandes Ligas hasta los momentos en este renglón. A falta de 15 compromisos para que culmine la zafra, "La Regadera" está a 25 hits de llegar a 200, lo que marcaría un hito histórico.

Si el jugador de los Phillies logra la difícil tarea de conectar estos 25 inatrapables, se convertirá en tan solo el segundo venezolano en la historia en acumular al menos tres temporadas de 200 hits en el máximo nivel del beisbol estadounidense, algo que solo ha hecho José Altuve, quien de hecho logró este hito en cuatro ocasiones.

Pero, mientras intenta la épica para hacer historia, Luis Arráez se sostiene como uno de los mejores bateadores del mundo, gracias a un average de .318 y a un OPS de .780, promedios que respalda con seis cuadrangulares, 43 extrabases y 58 carreras impulsadas, números que construyen un muy buen año.