MLB: Yankee de Nueva York Yankees con récord sin precedentes

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Yankees de Nueva York puede ser sin ningún tipo de dudas el equipo más importante en la historia de Grandes Ligas. Y está bien justificado por los peloteros y las marcas legendarias difíciles de replicar. En esa línea, dos de sus jóvenes estrellas registraron algo sin precedentes.

Anthony Volpe en la victoria 10-3 de Yankees sobre Rockies de Colorado registró: 4 turnos, 1 anotada, 3 hits, 1 jonrón, 5 impulsadas, 1 base robada. Ese cuadrangular fue con bases llenas y sin querer escribió una página dorada en la historia de los 'Bombarderos del Bronx'.

Volpe junto a George Lombard Jr Son los primeros peloteros que conectaron Grand Slam de manera consecutiva (como segunda base y campocorto) en la historia de la MLB. El joven Lombard Jr lo hizo contra Tomoyuki Sugano en la victoria 6-1 de Yankees contra Rockies.

Aaron Judge y la confesión que afecta a Yankees

Aaron Judge es el capitán de Yankees de Nueva York por desempeño y por liderazgo nato. La lesiones para él terminan siendo una piedra en el camino de una organización que depende de sus batazos. En ese contexto, tuvo una confesión que deja mal parado a la gerencia del equipo.

Judge resalto en su regreso que pudo regresar mucho antes a jugar, pero se lo negaron: "Quería volver hace un par de meses, pero no soy entrenador, así que tengo que marcar todas las casillas que ellos tengan". Seguramente podía batear, pero no estaba al 100% y eso lo dejó fuera del equipo.

La organización de una u otra manera entendía que podía asegurar la postemporada sin su máxima referencia. Ahora que estamos cerca de los juegos de octubre, el capitán de Yankees tendrá que ponerse a ritmo para ayudar con el objetivo principal de la temporada... la Serie Mundial.

Números de Volpe y Lombard Jr con Yankees en 2026