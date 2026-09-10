Con Aaron Judge en ritmo, los Yankees buscan barrer a Colorado en El Bronx

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Los New York Yankees buscan completar la limpia en casa frente a los Colorado Rockies tras imponerse en los dos primeros compromisos de la serie por pizarras de 5-3 y 6-1. Apoyados en un sólido pitcheo y en cuadrangulares clave como el grand slam del prospecto George Lombard Jr., el conjunto neoyorquino ha mantenido un control absoluto en El Bronx.

Estado de forma y duelo de pitcheo

Los Yankees (83-62) llegan atravesando un gran momento con siete victorias en sus últimos diez compromisos. El regreso de Aaron Judge ha inyectado fuerza al orden al bate, compensando la baja de Jazz Chisholm Jr. en la lista de lesionados. Aunque la ofensiva no ha necesitado marcadores abultados, el pitcheo de Nueva York ha estado impenetrable ante la toletería de Colorado.



Por su parte, los Rockies alcanzaron su derrota número 90 de la temporada registrando apenas cuatro anotaciones en 18 episodios disputados en esta serie. La ofensiva de los visitantes ha lucido desarticulada, conectando solo cinco imparables en el segundo compromiso.

Max Fried (Yankees): El zurdo salta a la lomita con marca de 4-4, una efectividad destacada de 2.73 y 87 abanicados, presentándose como el reto más complejo de la serie para el bateo de Colorado.

Ryan Feltner (Rockies): El abridor derecho firma un registro de 5-9 con una elevada efectividad de 5.91 y 81 ponches, lo que otorga una clara ventaja a la alineación neoyorquina desde los primeros innings.

Claves estadísticas para el encuentro

Dominio del choque directo: Nueva York ha ganado 7 de los últimos 10 duelos frente a Colorado.

Tendencia a la baja: Los dos primeros encuentros de la serie se mantuvieron por debajo de la línea de 8.5 carreras (ocho y siete anotaciones totales, respectivamente).

Impenetrabilidad en casa: El cuerpo de lanzadores de los Yankees no ha permitido episodios productivos a los visitantes en lo que va de serie.

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Con Max Fried dominando en la loma y una ofensiva de Colorado sumamente apagada, el escenario proyecta otro duelo controlado por el pitcheo abridor y el relevo local.

Pronóstico recomendado: Total de carreras: Menos de 8.5

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González