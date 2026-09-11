Hermano menor de Ronald Acuña Jr. ilusiona a Filadelfia con este jonrón

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La dinastía de los hermanos Acuña tiene en este momento a dos peloteros en las Grandes Ligas: Ronald Acuña Jr. y Luisangel Acuña. Luego está Bryan Acuña, quien pertenece a los Mellizos de Minnesota y actualmente juega en Clase A, mientras sigue con su desarrollo en búsqueda de un futuro debut en Las Mayores.

Sin embargo, hay un nombre que no fue mencionado en el párrafo anterior, pero que tiene todo para ser noticia dentro del mundo del beisbol: Kenny Acuña. El más pequeño de los Acuña todavía no tiene la edad para estampar su firma en un contrato, pero ya está apalabrado por los Phillies de Filadelfia, equipo que planea darle un bono de siete cifras, y con justa razón.

Kenny Acuña muestra su poder

Este viernes 11 de septiembre, Kenny Acuña se hizo nuevamente viral en las redes sociales por un video publicado por la cuenta @Philly__Nation en X, en el que se ve al joven jugador despachando un enorme vuelacercas, para demostrar, una vez más, que es un bateador con un potencial fantástico.

El video no tiene fecha confirmada, pero es similar a un par de videos publicados originalmente en agosto por el exgrandeliga venezolano Kelvim Escobar, quien es tío del joven prospecto que se unirá en 2028 a los Phillies de Filadelfia. Sin duda, se puede decir que la dinastía Acuña contará con otro talentoso representante, que en pocos años dará de qué hablar en los Estados Unidos.