LVBP: Tigres de Aragua confirma la fecha de inicio de sus prácticas

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Ya se respira beisbol en Venezuela. Este próximo 12 de octubre, la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se pondrá en marcha, con el duelo entre el actual campeón, los Navegantes del Magallanes, y los Tiburones de La Guaira, en un juego que se disputará en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Por supuesto, a tan pocos días de iniciar, los equipos ya ultiman detalles para arrancar con su pretemporada, en la que buscarán ponerse a tono para llegar en óptimas condiciones al arranque de un campeonato que promete ser bastante parejo y emocionante.

Este viernes 11 de septiembre, una nueva novena ha confirmado la fecha de inicio de sus prácticas. En esta ocasión, los Tigres de Aragua confirmaron, tal y como había adelantado Meridiano el pasado 4 de septiembre, que saltarán al diamante el próximo día 24 de este presente mes.

En esta nueva zafra, el cuadro aragüeño estará bajo las órdenes de Miguel Pérez, quien actualmente hace vida dentro del staff técnico de los Piratas de Pittsburgh, como coach de bullpen. Además, el objetivo del equipo es estructurar un roster que combine juventud y experiencia, para buscar regresar al Round Robin luego de haberse quedado cortos en la 2025/26.