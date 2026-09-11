LVBP: Las Águilas del Zulia sorprenden con este inesperado fichaje para su rotación abridora

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La maquinaria naranja ya comienza a encender los motores de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Con el firme objetivo de blindar su cuerpo de pitcheo, las Águilas del Zulia anunciaron oficialmente la contratación del abridor estadounidense Jason Bollman como su nuevo refuerzo importado.

Un brazo con experiencia independiente

La gerencia del conjunto rapaz confirmó la llegada del lanzador derecho a través de sus plataformas digitales. Bollman aterriza en el exigente béisbol invernal venezolano tras su reciente pasantía por la Atlantic League, un demandante circuito independiente en Estados Unidos.

En dicha liga vistió el uniforme del equipo de Lancaster, un escenario conocido por ser un paraíso para los bateadores y muy complejo para los serpentineros. A pesar de los desafíos propios del estadio, el estadounidense logró mantenerse sano y sumar una valiosa cantidad de entradas.

Los números del nuevo importado

Durante su actuación en el béisbol norteamericano, el diestro dejó un registro de 6.45 de efectividad a lo largo de 128.1 episodios de labor. Además, culminó la campaña con un WHIP de 1.54 y demostró capacidad para retirar rivales por la vía rápida al recetar 101 ponches.

Aunque las estadísticas reflejan el duro entorno ofensivo en el que lanzó, la directiva zuliana confía en su capacidad de adaptación. Se espera que su llegada aporte profundidad y estabilidad a una rotación que busca ser protagonista desde la jornada inaugural.

El repertorio para dominar

Para someter a los bateadores en la pelota caribeña, el escopetero cuenta con un nutrido arsenal de cuatro envíos principales. Su repertorio está compuesto por una recta sólida, un slider punzante, un cambio de velocidad engañoso y un sinker ideal para inducir batazos rodados.

Esta variedad de pitcheos será fundamental para navegar por las peligrosas alineaciones de la pelota rentada nacional. El cuerpo técnico de las Águilas trabajará de cerca con él para maximizar sus fortalezas, aprovechando las amplias dimensiones del estadio Luis Aparicio "El Grande".

Motivación al tope

El nuevo escopetero de los rapaces no ocultó su entusiasmo ante el reto de lanzar en una liga tan competitiva como la venezolana. El jugador es consciente del alto nivel del circuito y de la enorme pasión que sienten los aficionados marabinos por su equipo.

"Estoy muy agradecido y emocionado con lo que está por venir. Significa mucho para mí esta oportunidad", afirmó el lanzador tras concretarse su firma. Ahora, su misión será ganarse el cariño de la exigente afición a base de buenas salidas en el montículo.