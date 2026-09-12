MLB: William Contreras firma una hazaña inédita en la historia de los Cerveceros de Milwaukee

Los Cerveceros de Milwaukee protagonizaron una de las victorias más contundentes de la temporada 2026 al superar con marcador de 20 a 0 a los Rojos de Cincinnati en la noche del viernes. Pero el detalle es que el encuentro también dejó una marca histórica con la firma de William Contreras.

Y es que el venezolano alcanzó la barrera de los 1.000 innings como receptor por tercera temporada consecutiva, consolidándose como una pieza fundamental detrás del plato para Milwaukee.

Tres temporadas y una marca inédita para William

El porteño se convirtió en el primer receptor en la historia de los Cerveceros en alcanzar esta cifra durante tres campañas consecutivas. Su regularidad detrás del plato ha sido evidente desde su llegada a Milwaukee en 2023, al punto de demostrar un nivel de juego de élite con el pasar de los años.

Durante ese primer año defendió la receptoría a lo largo de 942.2 innings, antes de superar ampliamente la barrera de los 1.000 en las dos temporadas siguientes: 1.060 entradas en 2024 y 1.111.2 en 2025.

Con el registro alcanzado este viernes, William Contreras volvió a demostrar su durabilidad y el peso que tiene dentro de la estructura de los Cerveceros, al mantenerse durante tres campañas seguidas entre los receptores con mayor carga de trabajo en la organización.