MLB: Pedro Ramírez suma otro jonrón y busca ese liderato entre novatos venezolanos este 2026

La jornada de este sábado volvió a ser positiva para los Cachorros de Chicago, quienes derrotaron con ajustado marcador de 4 a 3 a los Piratas de Pittsburgh. Y es que si hablamos del bateador clave en este duelo, sin dudas que Pedro Ramírez gana muchos votos.

En esta ocasión. el oriundo de Temblador ligó de 3-2 con jonrón, doble, impulsada y dos anotadas. Es así como ya tiene cinco compromisos seguidos produciendo de alguna manera para la causa de Chicago.

Un jonrón que lo puede inspirar

El batazo de cuatro esquinas lo conectó a la altura del tercer episodio. Allí, ante los envíos de Paul Skenes, pescó una recta casi por el medio para enviar la bola hacia la zona más lejana del jardín derecho, a una distancia de 393 pies y con una velocidad de salida de 98.2 mph.

Su siguiente aporte ofensivo fue un doble ante el dominicano Gregory Soto en la baja del octavo. Minutos más tarde pisó el home para dejar cifras definitivas, esto luego de que Matt Shaw negociara boleto con las bases llenas.

Con su sexto cuadrangular del año, ahora Pedro Ramírez iguala a Eduardo Valencia (6) como el segundo novato venezolano con más jonrones en la temporada 2026. El líder en este apartado particular es Moisés Ballesteros (8).

Números de Pedro Ramírez en la temporada 2026 de la MLB