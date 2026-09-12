MLB: Ronald Acuña Jr. se roba los focos con una épica celebración en el triunfo ante los Phillies

Los Bravos de Atlanta obtuvieron un triunfo sensacional este viernes 11 de septiembre, y como es usual, Ronald Acuña Jr. fue uno de los grandes protagonistas en este nuevo éxito de su equipo. El jardinero criollo tuvo una jornada complicada con el madero, pero aun así se las arregló para conectar un imparable en cinco turnos al bate y prolongar su buen momento ofensivo.

Además, sobre el cierre del juego, en la épica entrada número 11, en la que Atlanta logró dejar en el terreno a los Phillies para adjudicarse una dramática victoria, el "Abusador" protagonizó un viral y espectacular momento desde el círculo de espera, ya que vivió con una intensidad tremenda el batazo de Drake Baldwin con el que los suyos pudieron darle la vuelta a la pizarra para sentenciar las acciones.

La emoción de Ronald Acuña Jr.

Este día viernes 11 de septiembre, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia en un sensacional juego de pelota, por marcador de 6-5, en un encuentro que tuvo que definirse en entradas extra. El héroe de la noche terminó siendo el receptor y bateador designado Drake Baldwin, quien con dos outs y hombre en primera conectó un doble en la baja del inning número 11, que sirvió para que el surcoreano Ha Seong Kim anotara desde la primera base la carrera que dejó en el terreno a los Phillies.

Sin embargo, los focos en las redes sociales se posaron sobre el venezolano Ronald Acuña Jr., quien se encontraba en el círculo de espera al momento del batazo de Baldwin. El venezolano fue grabado viviendo al máximo la jugada, e indicándole a Kim que viniera desde la tercera base hasta la goma, para anotar la rayita decisiva y darle el triunfo 87 del año a los Bravos de Atlanta.

Además, con su hit conectado ante el pitcheo de los Phillies, Ronald Acuña Jr. llegó a 90 inatrapables en lo que va de la temporada 2026, por lo que está a tan solo 10 de alcanzar los 100 imparables en una misma campaña por quinta vez en su carrera