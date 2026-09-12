MLB: Jesús Luzardo enciende las alarmas en Filadelfia con una mala noticia

Problemas importantes e inesperados para los Phillies de Filadelfia, y para el estelar abridor venezolano Jesús Luzardo. En la noche de este viernes 11 de septiembre, el manager Don Mattingly anunció que el lanzador zurdo criollo no realizará su apertura pautada para este sábado 12 de septiembre, para así encender de inmediato las alarmas dentro de la afición de Filadelfia.

La razón por la que el nacido en Lima no subirá al montículo este sábado para medirse a los Bravos de Atlanta es una molestia en su hombro izquierdo que lo ha aquejado en los últimos días, y que finalmente ha sido lo suficientemente molesta como para que el equipo haya preferido no arriesgarlo de manera temeraria.

Molestias para Luzardo

"Por la forma en la que lo tratamos en los últimos días, pensamos que iba a poder realizar su apertura, pero todavía no está listo. Sentimos que es más seguro tener cuidado con él", explicó el manager, Don Mattingly, al hablar de la situación de Jesús Luzardo.

Además, Mattingly también explicó cuál es el cronograma que han planificado los Phillies para esta próxima semana con respecto al abridor criollo. "El primer plan es que lance en algún punto de esta próxima semana. Él solo necesita unos días más para trabajar, y ya luego veremos", destacó el dirigente.

Cabe acotar que Jesús Luzardo ha sido, junto a Cristopher Sánchez, la columna vertebral del pitcheo de los Phillies de Filadelfia en lo que va de la temporada 2026. De momento, el venezolano tiene marca de 14 victorias y solo cinco derrotas, además de una efectividad magnífica de 2.87, que se ve acompañada también por la espectacular cantidad de 221 ponches. Sin duda, una noticia sensible para los Phillies, que esperan recuperar pronto a su estelar brazo.