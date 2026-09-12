MLB: William Contreras busca dos marcas personales cerrando la temporada

William Contreras a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser un defensor de gran calibre. Sin embargo, en los últimos dos años ha estado subiendo a una escala brutal su ofensiva. En esa línea, con Cerveceros de Milwaukee está muy cerca de alcanzar dos marcas personales.

Contreras en la victoria 20-0 de Cerveceros contra Rojos de Cincinnati registró: 5 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 6 impulsadas. Con esos números fue determinante para la victoria, pero además se puso a tiro una de las dos marcas personales que busca en este 2026.

William a falta del mes de septiembre para terminar la temporada regular registra 143 hits y 83 carreras impulsadas. Está a solo 25 inatrapables de tener la mayor cantidad de hits en su carrera; pero también solo necesita 10 impulsadas para llegar al máximo en su trayectoria en Las Mayores.

William Contreras: su versión más jonronera en Grandes Ligas

William Contreras solo registra en su carrera 101 cuadrangulares en siete temporadas en MLB. Logró alcanzar ese número porque en 2026 ha estado con un gran ritmo en ese apartado, ya registra 16 y está a solo 4 de alcanzar los 20 jonrones por tercera vez en su carrera.

El venezolano no solo ha colaborado con cuadrangulares, también lo hizo en momentos claves del año. En situaciones límite para Cerveceros de Milwaukee en una año donde alcanzarán la postemporada con facilidad; pero el verdadero reto será vencer al resto para la Serie Mundial.

Números de William Contreras con Cerveceros en 2026

William Contreras se ha convertido en un pelotero clave para Cerveceros de Milwaukee en ambos lados del terreno de juego. Por una parte, es determinante con su defensa en cada victoria; pero ahora también aporta de manera contundente con su ofensiva.

Números de Contreras en 2026:

- 136 juegos, 525 turnos, 77 anotadas, 143 hits, 25 dobles, 1 triple, 16 jonrones, 83 impulsadas, 55 boletos, 87 ponches, 1 base robada, .272 PRO, .341 OBP, .415 SLG, .756 OPS