Los Cerveceros de Milwaukee han inscrito su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas tras convertirse en el primer equipo en toda la historia de la MLB en conseguir múltiples victorias por blanqueada anotando 20 o más carreras en una misma temporada.

​La hazaña, destacada por la reconocida analista de MLB.com Sarah Langs, confirma el arrollador momento ofensivo del conjunto de Wisconsin, donde la representación venezolana ha sido el motor principal.

​El sello criollo en la gesta histórica de Milwaukee

​El dominio ofensivo de los Cerveceros en estas palizas históricas lleva la firma indiscutible del talento venezolano, con actuaciones estelares de William Contreras, Jackson Chourio y el novato Luis Lara.

​1. William Contreras: Liderazgo y poder con el madero

​El receptor estelar ha sido uno de los bates más temidos de la alineación. En la paliza 20-0 sobre los Rojos de Cincinnati, Contreras conectó un cuadrangular de tres carreras y remolcó seis anotaciones en total, encabezando el ataque que selló el histórico triunfo y aseguró el pase a la postemporada.

​2. Jackson Chourio: Juventud e impacto inmediato

​El prospecto y jardinero zuliano continúa demostrando por qué es una de las mayores joyas del béisbol. Chourio fue clave encendiendo la chispa ofensiva con tubeyes oportunos, anotando carreras y manteniendo una agresividad constante en las bases que desarticuló al pitcheo rival durante ambas jornadas de récord.

​3. Luis Lara: Noche inolvidable y primer jonrón en MLB

​En el primer capítulo de esta marca histórica —la aplastante victoria 22-0 sobre los Marineros de Seattle—, el joven prospecto venezolano Luis Lara firmó una actuación memorable al batear de 3-3 y conectar el primer bambinazo de su carrera en Las Mayores, dejando clara la profundidad del talento venezolano en el roster de Milwaukee.