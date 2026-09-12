El primer invitado a la fiesta: el descomunal tablazo que metió a los Rays en octubre

Un explosivo cuadrangular de Junior Caminero se convirtió en la llave que le abrió las puertas de octubre a los Tampa Bay Rays. El toletero se vistió de héroe la noche de este viernes al despachar un bambinazo de dos carreras que dejó en el terreno a los Astros de Houston.

Este dramático batazo sentenció el triunfo definitivo por 3-1 y desató la locura total en el diamante. Además, el estacazo representó el vuelacercas número 40 de la temporada para la estrella de Tampa Bay, coronando una jornada que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

Dominio absoluto en la Liga Americana

Con esta victoria, los Rays hicieron historia al convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas en garantizar su presencia en la postemporada. La novena ostenta ahora un sólido récord de 88 victorias y 59 derrotas en lo que va de campaña.

Este éxito no es casualidad, ya que Tampa Bay ha mantenido el mejor registro del joven circuito durante 115 días. Actualmente, iniciaron la jornada con una cómoda ventaja de tres juegos sobre los Yankees de Nueva York en la siempre competitiva División Este.

Ahora, la mirada de la gerencia y los jugadores está puesta en sus próximos grandes objetivos. La prioridad es asegurar el título divisional, consolidar el mejor récord de la liga y obtener el ansiado pase directo a la segunda ronda de los playoffs.

Una clasificación prematura e histórica

El pase a la postemporada marca el gran regreso de la franquicia a esta instancia tras una espera de tres campañas. Su última aparición se remonta al año 2023, cuando cayeron eliminados en la serie de comodines frente a los Rangers de Texas.

La rapidez de esta clasificación es notable y rompe los moldes recientes del béisbol organizado. Según los datos recopilados por Elias Sports Bureau, los Rays aseguraron su pase antes que cualquier otro equipo desde que los Bravos de Atlanta lo hicieran el 10 de septiembre de 2023.

El desafío de la Serie Mundial

Sin embargo, ser el primero en clasificar no garantiza levantar el trofeo de campeonato en el Clásico de Otoño. Las estadísticas de la última década muestran que asegurar el boleto temprano es apenas el primer paso de un camino sumamente exigente.

Entre los clubes que inauguraron la lista de clasificados en las últimas diez temporadas, muy pocos alcanzaron la gloria máxima. Solo los Cachorros (2016), Medias Rojas (2018), Dodgers (2020) y Yankees (2024) lograron traducir ese dominio temprano en un viaje directo a la Serie Mundial.