MLB: Jackson Chourio sigue los pasos de Ronald Acuña Jr en Grandes Ligas

Jackson Chourio es de los venezolanos más prometedores de Grandes Ligas. Su capacidad ofensiva está siendo intratable, además de una gran defensa en los jardines de Cerveceros de Milwaukee. Por si fuera poco, igualó una marca de un joven y prometedor Ronald Acuña Jr.

Chourio igualó a Ronald Acuña Jr y entró en un selecto grupo de peloteros que lograron al menos 60+ robos y 60+ jonrones antes de cumplir los 23 años. El joven pelotero venezolano de Cerveceros tiene 60 robos y 65 cuadrangulares en sus primeros tres años de carrera en MLB.

Jackson además, superó su máxima de cuadrangulares en una temporada y se perfila para alcanzar los 30 vuelacercas. Obviamente, siempre y cuando no lo descansen para que llegue fresco a la postemporada 2026; donde buscarán su boleto a la Serie Mundial.

William Contreras busca dos marcas personales cerrando la temporada

William Contreras a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser un defensor de gran calibre. Sin embargo, en los últimos dos años ha estado subiendo a una escala brutal su ofensiva. En esa línea, con Cerveceros de Milwaukee está muy cerca de alcanzar dos marcas personales.

Contreras en la victoria 20-0 de Cerveceros contra Rojos de Cincinnati registró: 5 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 6 impulsadas. Con esos números fue determinante para la victoria, pero además se puso a tiro una de las dos marcas personales que busca en este 2026.

William a falta del mes de septiembre para terminar la temporada regular registra 143 hits y 83 carreras impulsadas. Está a solo 25 inatrapables de tener la mayor cantidad de hits en su carrera; pero también solo necesita 10 impulsadas para llegar al máximo en su trayectoria en Las Mayores.

Números de Jackson Chourio y William Contreras con Cerveceros en 2026

Números de Chourio en 2026:

- 113 juegos, 472 turnos, 85 anotadas, 139 hits, 27 dobles, 0 triples, 23 jonrones, 67 impulsadas, 39 boletos, 115 ponches, 17 base robada, .294 PRO, .350 OBP, .498 SLG, .848 OPS

Números de Contreras en 2026:

- 136 juegos, 525 turnos, 77 anotadas, 143 hits, 25 dobles, 1 triple, 16 jonrones, 83 impulsadas, 55 boletos, 87 ponches, 1 base robada, .272 PRO, .341 OBP, .415 SLG, .756 OPS