MLB: ¿Es Junior Caminero el próximo elegido para el club de los 500 HR?

Junior Caminero sin duda alguna es el heredero del cuadrangular dominicano en Grandes Ligas. El dominicano de 23 años llegó al jonrón 40 de la temporada con Rays de Tampa Bay y al 92 de su corta carrera; de mantenerse en ese ritmo podría entrar en el mítico Club de los 500 HR.

Caminero a sus 23 años con cuatro temporadas en MLB, registra 92 vuelacercas. Si lo comparamos con las leyendas del top 3 de dominicanos con más jonrones en la liga en el mismo número de campañas: Albert Pujols (160 HR), Manny Ramírez (83 HR) y Sammy Sosa (70 HR).

Junior tiene más cuadrangulares que los últimos dos, no supera a Pujols porque definitivamente fue un fuera de serie. Con un promedio 42 HR por campaña de 162 juegos y si logra mantener ese ritmo, en 10 años podría tener al menos 500 jonrones y ser parte del mítico Club.

Junior Caminero el heredero del cuadrangular dominicano

Junior Caminero está en el puesto #65 (92 HR) de peloteros dominicanos con más jonrones en la historia de la MLB. Está a solo 10 cuadrangulares de escalar al puesto #59 en la lista; pero además, de alcanzar más de 100 HR en su carrera en Las Mayores.

Ahora bien, llegar a 100+ HR en 2026 es realmente posible, siempre y cuando Rays de Tampa Bay lo mantenga activo antes de postemporada. Sin embargo, el verdadero dato es que la próxima temporada con otros 40+ vuelacercas se colocaría en el puesto #49 (138 HR).

El ritmo jonronero de Caminero solamente se le puede comparar con Manny Ramírez, Sammy Sosa o Albert Pujols en su edad más madura. Junior solo tiene 23 años y no ha llegado al prime de su nivel; el pelotero tiene un techo tan alto como superar los 500+ HR en su carrera.

Números de Junior Caminero con Rays en 2026

Junior Caminero es un fuera de serie y lo ha demostrado en su corta carrera en Grandes Ligas. De continuar con su ritmo y nivel, podría ser uno de los peloteros más históricos en la historia de República Dominicana en el mejor beisbol del mundo.

Números de Caminero en 2026:

- 147 juegos, 562 turnos, 90 anotadas, 157 hits, 21 dobles, 1 triple, 40 jonrones, 95 impulsadas, 74 boletos, 118 ponches, 3 bases robadas, .279 PRO, .365 OBP, .534 SLG, .899 OPS