MLB: Gleyber Torres rinde un emotivo homenaje a Venezuela con unos spikes llenos de historia

Más allá de lo que ocurre dentro del terreno, Gleyber Torres encontró una manera de representar a Venezuela desde las Grandes Ligas. El infielder de los Tigres de Detroit diseñó unos spikes especiales con una temática dedicada a su país, una pieza que tendrá un propósito benéfico para apoyar a los afectados por el doble terremoto del mes de junio.

La organización de Detroit anunció que las donaciones realizadas a la Fundación de los Tigres durante los días 12 y 13 de septiembre serían destinadas en su totalidad al Fondo de Ayuda para los Terremotos en Venezuela de la Cruz Roja Americana.

Gleyber y su emotivo diseño

Previo al compromiso de este sábado en el Comerica Park, Gleyber David explicó el significado de los zapatos que diseñó y aseguró que fue una oportunidad para expresar sus sentimientos y aportar a la causa.

“El significado es por el terremoto que pasó en Venezuela. Tuve la oportunidad de pintar y expresar lo que sentía. Fue un momento especial y justo para expresar lo que sentía y apoyar así sea con unos zapatos”, comentó en una entrevista.

Los spikes cuentan con diferentes imágenes y mensajes relacionados con la emergencia vivida en el país. Entre ellos destaca la frase “¡No están solos!”, una expresión que acompañó a los venezolanos durante el proceso de ayuda tras los movimientos sísmicos.

“Muchos países apoyaron y pusieron su granito de arena para la causa. La frase ‘¡No están solos!’ la usamos mucho durante el proceso del terremoto”, explicó Torres.

Además, el caraqueño incluyó la imagen de Tsunami, uno de los perros rescatistas que participó en las labores de búsqueda de personas afectadas.

“Del otro lado está Tsunami, uno de los tantos perros que ayudaron a rescatar a personas y fue muy bonito de su parte y de su dueño involucrarse en esa situación”, añadió.

Un homenaje especial antes de brillar en el terreno

La jornada también fue especial para Gleyber Torres por motivos personales, ya que antes del encuentro ante los Rockies de Colorado recibió el reconocimiento como Latino del Año por parte de la organización de los Tigres.

Posteriormente, el venezolano respondió en el terreno al conectar un doble como bateador emergente que impulsó una carrera en la victoria de Detroit por 11 a 7.