MLB: Jackson Chourio tiene todo para ganar su primer Guante de Oro

La temporada 2026 de Jackson Chourio ha sido realmente espectacular. El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee se perdió el primer mes de la temporada, pero a pesar de eso, se las ha arreglado para mostrar el mejor rendimiento de toda su carrera, con una ofensiva realmente espectacular, y con una defensa que, sin hacer mucho ruido, ha sido élite.

El zuliano se ha adueñado del jardín izquierdo de los Cerveceros nuevamente, luego de haber jugado más en el jardín central durante la campaña 2025, y esta decisión ha sido, sin duda alguna, un acierto total. Con mucho oficio y habilidad para cubrir, el joven se ha alzado, sin exagerar, como uno de los mejores defensores en su posición en todo el beisbol.

De hecho, tan positivo es lo de Jackson Chourio en 2026 como left field que, a día de hoy, tiene las mejores métricas defensivas entre todos los jardineros izquierdos de la Liga Nacional, por lo que parece tener entre ceja y ceja el primer Guante de Oro de toda su carrera.

Jackson Chourio, ¿Guante de Oro?

En efecto, al revisar los números defensivos, nos podremos dar cuenta de que Jackson Chourio ha sido, con amplia diferencia, el mejor jardinero izquierdo de toda la Liga Nacional, y uno de los mejores de todo el beisbol de las Grandes Ligas.

En 910.2 entradas disputadas como left field en lo que va de 2026, el marabino acumula 10 carreras salvadas a la defensiva, cuatro outs por encima del promedio y un valor de carreras de fildeo de seis, para generar un rating defensivo de 3.5 según la medición de Fangraphs, el mejor entre los LF de la Liga Nacional, y el segundo mejor de MLB en esa posición.

Jackson Chourio sostiene además una excelente ventaja sobre su más cercano competidor en la pelea por el Guante de Oro de la Nacional, Ian Happ, de los Cachorros de Chicago, quien tiene 1.5 de rating defensivo y parece quedarse corto ante el venezolano.